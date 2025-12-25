Fiume Lamone a Traversara: situazione al momento sotto controllo

Sopralluogo questa mattina a Traversara per verificare le condizioni del fiume Lamone. La situazione, al momento, appare abbastanza tranquilla: il corso d’acqua presenta una buona portata, l’acqua scorre regolarmente senza particolari criticità. In particolare, sotto le campate del ponte pedonale non si segnalano accumuli di ramaglie o altri materiali che possano causare intasamenti, permettendo così un deflusso fluido del fiume. Il monitoraggio del territorio prosegue per seguire l’evoluzione della situazione nelle prossime ore.