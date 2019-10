Pochi minuti dopo le ore 13 a Fiumazzo due autovetture sono entrate in collisione all’incrocio tra via Borse e via Valeria. Dalle prime ricostruzioni emerge che un anziano signore stava percorrendo via Borse a bordo di una Fiat Bravo in direzione di Alfonsine, quando improvvisamente è finito per scontrarsi con una Audi Q2 in via Valeria