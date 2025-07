Le Terme di Riolo e la BCC Romagna Occidentale hanno stretto un accordo di collaborazione finalizzato a offrire condizioni agevolate ai soci e ai clienti della Banca. L’intesa nasce da una visione condivisa di attenzione al benessere della persona e valorizzazione del territorio

Alla firma dell’accordo erano presenti, per la BCCRO, il presidente Luigi Cimatti e il direttore generale Ugo Bedeschi. Per le Terme di Riolo era presente Filippo Pasotti, in rappresentanza della famiglia Pasotti, proprietaria delle terme, e da Emanuele Salvatori, direttore marketing della società termale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della BCC Romagna Occidentale, Luigi Cimatti, che ha dichiarato: “Questa convenzione non solo rappresenta un gesto concreto di vicinanza ai nostri soci e clienti, ma è anche un esempio di come le realtà più radicate nel territorio possano unire gli intenti, moltiplicando gli effetti positivi del loro agire quotidiano. La nostra BCC e le Terme di Riolo sono realtà storiche che, da sempre, mettono al centro del loro operato la qualità della vita delle persone e il sentirsi parte attiva della comunità. In definitiva, possiamo affermare che questo accordo sottolinea una connessione virtuosa, all’insegna del benessere e della socialità per tutte le famiglie”.

“Come proprietà siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo che è frutto di visione e missione territoriale condivisa – ha spiegato Filippo Pasotti -. I valori che legano le Terme di Riolo e la BCC Romagna Occidentale sono i medesimi, costruiti sulle solide basi della condivisione e del mettersi al servizio della comunità. Auspichiamo che questa partnership strategica sia solo un punto di partenza per ulteriori momenti di crescita insieme”.

“È stato nell’agosto del 2024, durante un concerto di Mirko Casadei nel parco secolare delle Terme, che ho percepito l’opportunità di costruire un legame con la BCC della Romagna Occidentale – ha spiegato Andrea Spalla, AD delle Terme di Riolo –. Il presidente Cimatti, presente tra il pubblico, rappresentava per me il punto di incontro tra le eccellenze del territorio: la nostra struttura da una parte, e dall’altra un istituto bancario da sempre attento ai valori della comunità. Questo accordo ne è la naturale conseguenza e il primo passo di un percorso che ci auguriamo ricco di progetti comuni”.

La convenzione è già attivata e prevede sconti significativi per l’accesso alla piscina e alla SPA delle Terme di Riolo, sull’acquisto dei prodotti della nuova linea di dermocosmesi termali, nonché agevolazioni sulle prestazioni termali, sanitarie ed estetiche (ad esclusione delle visite specialistiche e delle cure in convenzione con il SSN).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bccro.it o rivolgersi direttamente alle filiali della Banca.