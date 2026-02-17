Firmato l’accordo per riqualificare l’asfalto di via Baiona

Siglato l’accordo fra il Comune di Ravenna e l’Autorità Portuale per la riqualificazione delle strade del porto. Con un investimento da 1 milione e mezzo, l’Autorità Portuale effettuerà la manutenzione sul tratto “camionabile” di via Baiona. Gli uffici comunali redigeranno il progetto e si occuperanno della direzione dei lavori, contemporaneamente realizzeranno due interventi, da 200 mila euro, su via Canale Magni. L’anno prossimo, sempre il Comune, riqualificherà la via Baiona a lato della Piallassa.