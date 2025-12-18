E’ stato sottoscritto in Prefettura a Ravenna, alla presenza del Prefetto, Raffaele Ricciardi e del Sindaco, Alessandro Barattoni, che hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti e coordinato dall’Autorità Portuale, il rinnovato Protocollo d’Intesa per l’implementazione del “Progetto per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nell’ambito del sito portuale di Ravenna”.

Si ribadisce e conferma l’impegno che dal 2008 la comunità ravennate porta avanti per meglio tutelare quel diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro che da tempo è sentito come prioritario da parte di tutti gli enti, le aziende e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, che operano all’interno del porto e al quale sono chiamati a partecipare le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. Fondamentale nella definizione dei contenuti di questo nuovo documento, il ruolo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nel coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza messe in atto dagli Enti pubblici, promuovere e facilitare l’individuazione delle priorità di intervento, e farsi parte attiva nel monitorare l’attuazione del Protocollo stesso.

L’obiettivo è quello di accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali, grazie alla realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

Il Protocollo rappresenta, dunque, un valido strumento per la diffusione di questa cultura della sicurezza che passa attraverso una formazione specifica dei lavoratori e degli operatori in genere, efficienti ed efficaci azioni di vigilanza e contrasto finalizzate alla prevenzione, il coordinamento tra soggetti, enti e amministrazioni pubbliche diversamente competenti in materia e il raccordo tra rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito, RSPP, enti e amministrazioni aventi compiti di regolazione e controllo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il Protocollo è stato sottoscritto da Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Confindustria Romagna, Confimi Industria Romagna, Confartigianato, CNA, Confcooperative Romagna Estense, Legacoop Romagna, AGCI, CISL, FITCISL, CGIL, FILT-CGIL, UIL, UIL Trasporti, Compagnia Portuale e A.U.S.L. Romagna.