Nella giornata di ieri è stato sottoscritto un protocollo d’intesa volto ad incrementare ulteriormente le strategie di contrasto alla violenza di genere tra il Questore della provincia di Ravenna Gianpaolo Patruno ed il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Ravenna dottor Daniele Barberini.

Il protocollo contiene specifiche Linee Guida per il contrasto della violenza su soggetti vulnerabili e della violenza domestica, che ripercorrono gli strumenti normativi posti a disposizione sia in chiave amministrativa preventiva, quali l’ammonimento del Questore, che in fase di indagine ed accertamento penale, soprattutto rispetto alla commissione dei cosiddetti “reati spia”, ovvero quelle condotte che rappresentano indicatori di una violenza di genere, per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi.

In particolare il protocollo mira a favorire la circolarità informativa tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia operanti sul territorio, e punta sulla prevenzione, sulla tempestività dell’intervento e sul rafforzamento della protezione delle vittime, con il precipuo scopo di intervenire prima che episodi di tensione o aggressione possano trasformarsi in situazioni più gravi, tutelando in modo più efficace le vittime e i loro figli.

L’odierna intesa testimonia la sensibilità e l’impegno che la Polizia di Stato e l’Autorità Giudiziaria, in stretta collaborazione con i servizi sociali, sanitari e ai centri antiviolenza del territorio, riversano nella quotidiana azione diretta a garantire sicurezza, ascolto e sostegno a chi subisce o rischia di subire violenza, ricordando che, chiunque tema per la propria sicurezza o desideri aiuto può rivolgersi alle Forze dell’Ordine al Numero Unico Europeo 1 1 2 o contattare il numero nazionale antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24 e gratuito.