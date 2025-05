Fiorita dei bambini in cattedrale per continuare a celebrare le ricorrenze per la festa della Vergine delle Grazie, patrona della città. I bambini delle parrocchie di Faenza si sono ritrovati in duomo con un omaggio floreale. Al termine della funzione religiosa, il vescovo Mario Toso, ai piedi della Torre dell’Orologio, in Piazza del Popolo, ha consegnato uno dei mazzi di fiori ai Vigili del Fuoco per il tradizionale omaggio alla Madonna collocata sulla torre civica.