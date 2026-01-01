All’ospedale di Ravenna, il 2026 si è aperto con una nuova nascita. La prima nata del nuovo anno è Larissa, venuta alla luce il 1° gennaio alle ore 6.27, con un peso di 3.010 grammi. La famiglia risiede a Russi.
A chiudere simbolicamente il 2025 è stato invece Enea Alvaro, nato il 31 dicembre alle ore 21.11, con un peso di 2.810 grammi, residente a Porto Fuori.
Nel corso del 2025, all’ospedale di Ravenna sono stati 1.289 i bambini nati, un dato che testimonia un anno ricco di nuove vite per il territorio ravennate.
Un passaggio tra anni segnato dalla nascita di due bambini, simbolo di continuità, speranza e futuro.