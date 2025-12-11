Un anziano, a Massa Lombarda, è caduto vittima di un truffatore che si era finto un operatore della rete gas. L’episodio è avvenuto nei pressi della scuola elementare. Il malvivente ha finto una fuga di gas ed, entrato nell’abitazione della propria vittima, si è appropriato di contanti e altri oggetti preziosi. Non è ancora stata effettuata una stima precisa della refurtiva.

A mettere in guardia i propri cittadini, è stato il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi. Il primo cittadino ha diffuso sui social network la notizia, con la raccomandazione di avvisare sempre le forze dell’ordine in caso di dubbio di fronte ad estranei che si presentano alla porta improvvisamente.

Sangiorgi ha rivolto un pensiero anche ai truffatori: “Siede delle brutte persone. Tutti quanti invecchiano. Chi di spada ferisce…”