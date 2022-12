Un indicente si è registrato questa mattina a Lugo. L’evento è stato riferito dal 118.

Un 75enne che stava pedalando in sela alla propria bici, lungo via delle Stuoie, improvvisamente è finito in un fosso.

Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Sono ancora da accertare le cause dell’incidente.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero, in condizioni di media gravità.