Sabato sera i Carabinieri della Stazione di via Alberoni, hanno arrestato un 27enne, poiché ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda ha avuto inizio quando il ragazzo ha chiesto ai militari di fermarsi, facendo credere che avesse bisogno di aiuto. Il giovane ha invece iniziato a minacciare gli agenti della pattuglia. I carabinieri hanno quindi invitato il 27enne a salire di servizio per essere accompagnato in caserma per le formalità di rito. Il giovane si è opposto e ha iniziato a spingere e a strattonare i due carabinieri.

Alla fine il 27enne è stato comunque scortato al Comando, dove però avrebbe continuato nella propria condotta, fino a quando i carabinieri non hanno deciso di arrestarlo.

Il Pubblico Ministero di turno, appresi i fatti, ha immediatamente disposto il trattenimento all’interno della camera di sicurezza in attesa della convalida. Questa mattina, il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.