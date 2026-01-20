Atleti impegnati su più campi gara tra Emilia e Marche per l’Atletica 85 nell’ultimo fine settimana. Dalle competizioni di cross alle prove indoor, dal giovanile ai master.

A Correggio, nel weekend appena trascorso, si sono disputati i Campionati di Società assoluti e giovanili di cross. Il settore Master femminile è stato il grande protagonista, con quattro titoli regionali conquistati da Laura Nardo (SF35), Simona Santini (SF45), Eva Toccafondi (SF65) e Lucia Soranzo (SF75). A completare un bilancio di assoluto valore arrivano anche i piazzamenti sul podio di Paola Bertolucci, terza SF65, Susi Frisoni, seconda SF60, e Fiorenza Pierli, seconda SF45. Grazie a questi risultati, la squadra Master femminile centra un prestigioso secondo posto di squadra nella prima prova dei CDS di cross, confermando compattezza ed esperienza.

Sempre a Correggio, buona presenza e ottime indicazioni dal settore giovanile, con 23 atleti complessivi tra Ragazzi e Cadetti. Spicca la prova di Tobia Angeli, 13° classificato su 108 partenti nella gara dei 1,5 km, miglior risultato individuale per i più giovani. Nella categoria Juniores, Daria Badiali sale sul podio con un ottimo terzo posto nella 6 km, confermandosi competitiva in un contesto di alto livello.

Parallelamente all’attività del cross, il weekend ha visto Atletica 85 impegnata anche nelle gare indoor. A Parma, ai Campionati Regionali Allievi e Juniores, Mihaela Secrieru conquista il titolo regionale nel salto in alto con la misura di 1,61 m. Terzo posto per Alessandro Villa nel getto del peso con 12,70 m, mentre arrivano buone prove anche da Maia Minardi, quinta con 10,41 m, e Cristian Angelini, anch’egli quinto con 10,40 m, a conferma della crescita del settore lanci.

Ad Ancona, nel settore velocità, Carolina Alvisi chiude al quarto posto nei 60 m, correndo 7”64 in batteria e 7”65 in finale. Primato personale per Francesca Amadori, 7”95 in batteria, tempo che le vale l’accesso alla finale. Sofia Bedeschi conclude con un solido 7”72 in finale, mentre Arianna Marocchi migliora il proprio personale portandolo a 8”20.

A Modena, nei Campionati Regionali indoor U18 e U20, arrivano segnali positivi anche dal settore ostacoli e sprint. Giorgia Battilani si qualifica per la finale dei 60 hs Juniores con 9”68, mentre tra le Allieve Margherita Poli e Happyness Chukweloka migliorano ulteriormente i propri tempi nelle rispettive finali dei 60 m. Buoni riscontri cronometrici anche per Pietro Zama e Pietro Rizzo, a testimonianza del lavoro continuo svolto con il settore giovanile.