Durante lo scorso fine settimana, sono state denunciate a Ravenna, da parte dei Carabinieri, sette persone.

Due per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, una per evasione dagli arresti domiciliari, una per minaccia aggravata e percosse. Quest’ultimo episodio si è verificato a Punta Marina, dove, all’interno di un supermercato, è scoppiata una lita fra un cliente e il titolare. La lite, iniziata per futili motivi, è cominciata prima con un’aggressione verbale ed è poi degenerata fisicamente, tant’è che gli altri clienti, spaventati dalla situazione, si sono visti costretti a richiedere l’intervento di una pattuglia.

Denunciate anche due persone, per maltrattamenti e violenza privata, e un 27enne, per danneggiamento di sistemi telematici/informatici di pubblico interesse. Il ragazzo, sottoposto al divieto di avvicinare la parte offesa e al braccialetto elettronico, ha rotto il dispositivo e si è allontanato dalla propria residenza. Una volta rintracciato, è stato sottoposto alla medesima misura.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono stati organizzati servizi speciali lungo le strade, anche con l’ausilio della Squadra di Intervento Operativo del III° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano. Sono stati fermati 250 mezzi e identificate più di 150 persone, di cui una è stata denunciata per guida in stato di ebrezza alcolica poiché sorpresa alla guida della propria auto con tasso alcolemico di 1,37 g/l. Altre due persone sono state invece sanzionate amministrativamente per essersi posti alla guida con tassi alcolemici di 0,78 g/l e 0,63 g/l. Diverse sono state anche le contravvenzioni per uso del telefono cellulare, durante la guida.

Un altro giovane è stato invece segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di modiche quantità di hashish.