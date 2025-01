Questo fine settimana presso la piscina comunale di Ravenna si terrà il 5° TROFEO BIZANTINO CITTA’ DI RAVENNA di nuoto pinnato, la novità è l’inserimento dei ragazzi disabili in un gara di nuoto pinnato. Il Centro Sport Terapia Judo Ravenna (tecnico federale Silvia Pagliai) e Interacquiamo SwinFit (tecnico Marcella Masetti) in collaborazione con la società organizzatrice BLU ATLANTIS parteciperà con 6 ragazzi disabili (Vicari Daniele classe 1963, Raffa Altomare classe 1978, Matteo Laghi classe 2004, Padovan Davide classe 1997, Lazzari Sara classe 2003 e per la prima volta il piu’ piccolo Luca Barletta classe 2014). Il centro Sport Terapia Judo Ravenna ,da anni nel mondo della disabilità , tra le tante attività ( judo, attivita’ motoria, gioco danza, ginnastica, nuoto ) ha inserito il nuoto pinnato nelle sue attivita’, mentre Interacquiamo SwimFit da alcuni anni svolge attivita’ di nuoto per bambini disabili. Si ringraziano anche i tecnici Mara Ranieri, Matteo Lucchi, Marocchi Giulia ed Elena Zaccardo.