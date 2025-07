Fine settimana importante per Atletica 85 Faenza BCC che, con i suoi allievi mezzofondisti Pietro Panzavolta e Luca Cattani, ha disputato i Campionati italiani di categoria nella calda Rieti.

È iniziata sabato la loro avventura, con Pietro impegnato nei 2.000 m siepi (seconda batteria) e un 42° posto a fine gara in 6’34″42.

Luca, invece, ha gareggiato domenica alle 13.30 sugli 800 m, in una giornata torrida difficile. Ha corso comunque forte, vicino al suo personale, in 1’59″68, chiudendo 39° nella classifica finale.

È stata una settimana importante per A85 anche dal punto di vista podistico, perché la società ha organizzato l’ottava edizione del trail “Dall’Olmatello ai Calanchi”. Più di 800 iscritti per la camminata sulle prime colline faentine, in uno scenario splendido con paesaggi unici al tramonto. Molto apprezzati i percorsi e, soprattutto, il ristoro finale con piadina alla salsiccia e frutta fresca, offerta da Granfrutta Zani.

Lo scorso fine settimana si sono svolti anche i Campionati italiani master su pista a Misano. Splendida vittoria per Fiorenza Pierli tra le F45 nei 1.500 m con 4’46″57 e altra vittoria per Simona Santini nei 5.000 m con 17’53″46, sempre tra le F45.

Il 22 giugno da segnalare anche la grande prestazione del nostro velocista Filippo Paganelli al meeting di Donnas: ha firmato il primato personale nei 100 m con 10″56, che è riuscito ad abbassare ulteriormente in finale a 10″48, purtroppo con troppo vento e quindi non omologabile ai fini FIDAL. Filippo ha corso anche i 200 m, dove ha segnato un favoloso 21″52.