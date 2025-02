Fine settimana nuovamente ricco di gare per Atletica 85 faenza BCC, tra cui più attesa della stagione indoor con i campionati italiani Junior (U20) e Promesse (U23). Ad Ancona, infatti, si sono distinte Carolina Alvisi nei 60m, Zoe Fiorentini sui 60m e 200m e Sofia Tarozzi nei 60hs. Proprio quest’ultima nella giornata di domenica si è migliorata in batteria con un buon 8”81 che le ha permesso di entrare nella finale delle migliori 8, confermando il tempo con l’ottava posizione in 8”84, gran risultato essendo l’ottava junior in Italia. Per la promessa Carolina Alvisi buon 7”73, a solo un centesimo dal personale, ed anche la junior Zoe Fiorentini con 7”84 si piazza a pochi centesimi dal personale. Nei 200m Zoe centra la finale B con il tempo di 25”11 segnando poi il suo miglior tempo sulla distanza: 24”86, che le permette di finire la competizione al quinto posto italiano!

A Parma si è disputato un meeting indoor assoluto che ha visto la vittoria della nostra allieva Giorgia Battilani sui 50hs con 8”08. Mentre a Padova la promessa Aurora Bacchini gareggia nella sua disciplina, che in realtà ne comprende più di una… il pentathlon indoor, segna 2875 punti!