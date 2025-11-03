Questo weekend il Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni ospiterà lo spettacolo della compagnia degli Amici del Teatro di Cassanigo, grande successo in tutti i teatri della Romagna.
Che sgnuròn… ad che sgraziè, d’mì zèi Jusafì è una farsa in tre atti, liberamente tratti da E cmânda la Fränza di Pitteri Fariselli, con adattamento e regia di Alfonso Nadiani.
La storia si svolge a casa di Domenico Bianchedi nella Parrocchia di Cassanigo: piccolo centro rurale tra Faenza e Cotignola, nei primi anni’ 5O del secolo scorso. Riuscirà l’arrivo inaspettato di un gradito ospite a far fare la pace a Minghì e Giovanna?
“I soldi non fanno la felicità, meglio essere poveri, ma in salute… parò la salut sènza cvatrèn, l’è zà ’na mèza malatèja!” Tugnì d’Balasa
Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza:
venerdì 7 novembre ore 21.00
sabato 8 novembre ore 21.00
domenica 9 novembre ore 15.30.
Per prenotazioni telefoniche e informazioni, è possibile chiamare il lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21 il n. 377 3626110, oppure scrivere allo stesso numero via WhatsApp tutti i giorni indicando data, numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. Attendere messaggio di conferma.
È sempre possibile presentarsi nelle sere di spettacolo, anche senza prenotazione.
Biglietto Unico 8,00 €
Tutte le informazioni, date, orari, spettacoli e prenotazioni sulla pagina Facebook Filodrammatica Berton, su Instagram Filodrammatica_berton, su Whatsapp al 377 3626110, e sul sito internet della Filodrammatica Berton