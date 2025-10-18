“Sono state inaugurate le nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: un dono che arriva grazie alla mobilitazione della parrocchia di San Romualdo, del Rotary Eclub Distretto 2072 e del comitato promotore della nascente associazione intitolata a Don Nicolò Giosuè, parrocco di quella comunità recentemente scomparso. Presenti al taglio del nastro Mirko De Carl (Presidente Rotary E-ClubD2072), Giuseppe Cingariale della comunità parrocchiale di San Romualdo, il Presidente della Pro Loco di Savarna, il parrocco attuale Don Furlan ed alcuni parrocchiani.

“È con grande gioia che, insieme agli amici di Savarna, ho tagliato il nastro delle nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: una donazione tanto attesa dalla comunità locale che si è stretta a noi, al primo suono delle campane, con applausi, abbracci e lacrime. Un grazie particolare va rivolto a Don Nicolò Giosuè che da sempre mi e ci ha sollecitato nel realizzare questa impresa in nome una fede cristiana granitica e viva. Le comunità che vivono lontano dai grandi centri urbani sono oggi più che mai un segno forte di come il messaggio del Vangelo sia fonte vera di speranza in tempi difficili come questi: far risuonare le campane in una frazione dove, da lungo tempo non risuonavano, significa portare la musica della speranza cristiana ogni giorno al cuore di chi crede e chi non e aver fiducia in mondo dove la parola di Dio possa ancora una volta essere bussola e guida della storia” dichiara De Carli (Presidente Rotary E-ClubD2072).”