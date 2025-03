Riprende “Finalmente Cinema”, le proiezioni di film nella sala Tamerice, in via Vittorio Veneto 21, a Castiglione, rivolte ai bambini/e e ai ragazzi/e e alle loro famiglie.

Sabato 22 marzo alle 16 si inizia con “Alla ricerca di Dory”, un film di animazione distribuito da Walt Disney nel 2016. Quando Dory, lo smemorato pesce chirurgo blu, si ricorda che ha una famiglia che la sta cercando, lei, Marlin e Nemo partono per un lungo viaggio per ritrovarli, con l’aiuto di Hank, un irascibile polpo, di Bailey, una balena beluga convinta che il suo sonar biologico sia fuori uso e di Destiny, uno squalo balena miope.

Si prosegue sabato 29 marzo sempre alle 16 con “Il diritto di contare”, un film drammatico del 2017 rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 anni in su. Narra la storia di tre donne afroamericane che negli anni Sessanta lavorano alla NASA e contribuiscono in modo determinante al successo delle missioni spaziali. Un film che celebra il coraggio, la determinazione e l’importanza di lottare per i propri diritti.

Si conclude il ciclo sabato 12 aprile con “Iside Out 2”, film d’animazione del 2024.

Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un’improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà, Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l’estate.

La rassegna Movie è organizzata dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con il consiglio territoriale, l’Istituto comprensivo Andrea Canevaro e in compartecipazione con l’associazione culturale Solaris, che gestisce d’estate l’Arena del Sole a Lido di Classe.