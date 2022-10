Quinta giornata di campionato che vede l’E-work Faenza Basket Project ospitare La Molisana Magnolia Campobasso.

Parker sblocca il punteggio dopo più di un minuto dalla lunetta, ma Davis risponde subito. Ancora Parks ma dalla lunga distanza questa volta.

Moroni da una parte e Kacerik dall’altra tra un botta e risposta. Entrano Togliani e Cupido per alzare l’intensità da entrambe le parti.

Primo quarto in equilibrio: 18-15.

Secondo quarto da polveri bagnate, ma ci pensa Cupido ad allungare il vantaggio, mentre in difesa Faenza costringe Campobasso a due violazioni di 24 secondi.

Ci pensa Parks a far rimanere in partita le ospiti.

Nicolodi fa la voce grossa sotto canestro, anche di fronte ad una dominante Kunaiyi.

30 pari a metà.

Inizio del terzo quarto e Cupido non fa passare neanche 20 secondi per aggiungere un +3 al suo tabellino.

I problemi di falli però costringono a richiamare in panchina Kunaiyi, mentre Cupido fa 3/3 dalla lunga distanza. Per le molisane è Milapie a prendersi la squadra sulle spalle nella seconda frazione. Cupido recupera e Faustini realizza, Niedwiedzka dalla lunetta segna il primo vero vantaggio della partita per Faenza sul +5, ma Togliani risponde subito riavvicinando le sue.

Battisodo pareggia e Parks segna il sorpasso.

Faenza si chiude a zona, creabdi inizialmente problemi all’attacco molisano, ma grazie a Nicolodi Campobasso ritrova la parità sul 47-47.

Fine terzo quarto 50-49.

Ultima frazione di partita di altissima intensità difensiva ed entrambe le formazioni faticano a trovare punti.

Kunaiyi continua a dominare il pitturato mentre Perry colpisce da fuori area.

Cupido confeziona un assist al bacio per la numero 3 faentina che segna e subisce fallo.

Milapie inventa una penetrazione di puro talento e il sorpasso a 58 secondi, ma ancora Pallas Kunaiyi segna per il +1.

Parks controsorpassa ma Franceschelli piazza la bomba del +2 a soli 6 secondi dalla fine.

Rimessa per Campobasso disegnata perfettamente e Parks segna da 3 in soli 2 secondi.

Faenza riesce a trovare l’ultimo tiro ma la palla rimbalza sul ferro e la partita finisce 63-64.

Tabellini:

E-work Faenza: Franceschelli 3, Kunaiyi 19, Moroni 4, Cupido 14, Faustini 10, Fabbri n.e., Georgieva n.e., Hinriksdottir, Baldi 4 , Niedwiedzka 3, Egwoh, Davis 6.

Magnolia Campobasso:

Narviciute , Togliani 15, Kacerik 3, Trimboli, Giacchetti n.e., Milapie 10, Perry 2, Battisodo 2, Nicolodi 7, Parks 25.