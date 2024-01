FIMAA compie 70 anni

La Fimaa, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’affari, compie 70 anni. Un traguardo straordinario, festeggiato anche a livello provinciale, dal presidente regionale e provinciale Ivano Venturni, insieme al Presidente della Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli, i presidenti di Fimma di Ravenna, Faenza e Cervia, e tanti altri associati.

Un festa importante questa dei 70 anni, un bilancio importante in servizi di qualità e che pone tanti obiettivi per il futuro, – hanno detto Venturini e Mambelli.

La Federazione, la più grande Associazione del settore dell’intermediazione in Italia, con oltre 14mila imprese associate per un totale di oltre 45mila addetti e 100 sedi territoriali, infatti aderisce al sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia. Rappresenta tutto il comparto della Mediazione: Agenti Immobiliari, Mediatori Merceologici, Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria, Agenti di Servizi vari e lavora in Italia e in Europa per la loro tutela sindacale e crescita professionale. FIMAA attraverso il dialogo con le Istituzioni è protagonista di tutte le principali normative che regolamentano il settore dell’intermediazione e delle azioni per riportare chiarezza nell’interpretazione delle norme relative al comparto. Tra i servizi offerti: visure sister, software antiriciclaggio, planimetrie catastali, modulistica, formazione, immobiliari, gestionali immobiliari e tanto altro.