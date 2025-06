Filippo Seminara purtroppo non ce l’ha fatta, il 79 enne travolto sulle strisce pedonali in viale Alberti era stato traportato al Bufalini in condizioni disperate. L’incidente è avvenuto giovedì mattina in viale Alberti alle 10.30, investito da un 84 enne che a causa dell’alta velocità, non era riuscito ad evitarlo. L’automobilista per altro è già recidivo nel 2020 aveva investito un’altra persona nello stesso punto, e rischia l’accusa di omicidio stradale.