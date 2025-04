Il 3 aprile, nell’ambito del percorso congressuale di CNA, si è svolta l’assemblea elettiva del Raggruppamento d’interessi dei Giovani Imprenditori.

Durante la sessione pubblica dell’assemblea, Enrico Rosso – Presidente dell’Unione CNA Comunicazione e Terziario Avanzato – ha tenuto un intervento interamente dedicato al tema dell’intelligenza artificiale generativa. Il suo contributo si è focalizzato in particolare sul ruolo che lo sviluppo di questa tecnologia può avere per i giovani imprenditori, evidenziandone le potenzialità come leva per l’innovazione, la competitività e la trasformazione dei modelli di business.

Durante la sessione privata dell’assemblea, Filippo Rinaldi è stato eletto all’unanimità come nuovo Presidente. Ad affiancarlo nel suo mandato ci sarà un Comitato territoriale composto da: Stefano Attenni, Giona Dapporto, Alice Liverani, Dario Alberto Magnani, Andrea Mengoli, Nicolò Nardella, Katia Ponzi e Pietro Turri.

“Oggi iniziamo un nuovo percorso con un gruppo rinnovato e pieno di entusiasmo, pronti ad affrontare nuove sfide e a crescere insieme – ha affermato il Presidente Rinaldi – l’obiettivo è quello di dare continuità alle attività già avviate, ma anche di portare nuove proposte che possano essere utili a tutti noi, come imprenditori e come persone. Le iniziative di networking rappresentano uno degli appuntamenti principali promossi dai Giovani Imprenditori, poiché offrono occasioni preziose di incontro, confronto e collaborazione tra professionisti e realtà diverse. Credo fortemente che il networking sia una risorsa fondamentale per gli imprenditori, specialmente per i più giovani, perché ci permette di confrontarci, di sostenerci a vicenda e di crescere insieme. È grazie a momenti di condivisione come questi che possiamo trovare nuovi spunti, idee e opportunità per le nostre attività.”