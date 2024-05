È ufficiale, il Mei torna per i prossimi tre anni nuovamente a Faenza e si terrà nel 2024 dal 4 al 6 ottobre. Il Comune di Faenza ha sottoscritto l’accordo triennale per le prossime edizioni. Sono già oltre 300 gli artisti e le band Under 35 iscritte al MEI Superstage, il concorso per partecipare al Meeting delle Etichette Indipendenti. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 agosto e non oltre . Il concorso è gratuito.

Tra i primi nomi che saranno ad ottobre a Faenza, hanno confermato la presenza Filippo Graziani, Beatrice Antolini e Enrico Brizzi. Durante il festival è previsto un omaggio a Romagna Mia e a Claudio Lolli e un premio speciale a Radio Capodistria, la prima radio indipendente.

“È veramente una grande soddisfazione vedere questi numeri e vedere il grande affetto che hanno le giovani generazioni di musicisti italiani che scrivono brani originali e inediti verso il MEI di Faenza visto oramai come un vero e proprio punto di riferimento nazionale per chi valorizza i nuovi percorsi formativi, artistici e musicali capaci di dare voce all’originalità e alle scritture inedite e innovative” dichiara Giordano Sangiorgi, patron del MEI. “Intanto proseguiamo in totale accordo con il Comune di Faenza e ringraziamo per questo il Sindaco e Assessore alla Cultura Massimo Isola, il Vice Sindaco e Assessore al Centro Storico Andrea Fabbri e l’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità Simona Sangiorgi che stanno lavorando per rilanciare il Mei nella sua triennalità futura. Da segnalare che il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ,con delega allo Spettacolo dal Vivo, ha confermato la sua presenza al MEI per inaugurarlo e presentare il nuovo Codice dello Spettacolo dal Vivo: un’occasione unica”.

“Certamente proseguirà l’apertura del MEI dedicata al nuovo liscio, seguendo le indicazioni dell’Assessore alla Cultura regionale Mauro Felicori con il quale abbiamo costruito il percorso di Vai Liscio e Santa Balera, portandoli fino a Sanremo 2024 per i 70 anni di Romagna Mia e proseguendo anche nella sua valorizzazione turistica per la prossima Notte Rosa con Visit Romagna” conclude Sangiorgi.

Tra le iniziative, che si terranno tra le Piazze del Popolo, del Duomo, Molinella e altri spazi e teatri in via di definizione, che si delineano per il 4, 5 e 6 ottobre 2024, da segnalare l’apertura il 4 ottobre con il Premio Arte Tamburini, che quest’anno sarà assegnato alle voci femminili di Santa Balera , tra le quali anche Matilde Montanari, recente vincitrice del Pavone d’Oro, concorso vinto nella scorsa edizione da Emanuele Tedaldi, voce maschile dei Santa Balera.

Sabato 5 ottobre al centro ci saranno i grandi autori : si celebreranno i 25 anni dalla scomparsa di Ivan Graziani con il concerto di Filippo Graziani, che ha riportato in testa alle classifiche e agli eventi live la musica del padre Ivan, storico e indimenticato pioniere del rock tricolore. Si celebreranno i 30 anni del libro di Enrico Brizzi, “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” e si presenterà in anteprima live il nuovo disco di Beatrice Antolini.

Domenica 6 ottobre si celebrerà il cantautore bolognese Claudio Lolli con la proiezione di un docu-film completo e inedito a cura di Danilo Tomasetta.

Tra gli eventi sono naturalmente confermati la Fiera del Disco nel Salone dell’Arengo, a cura di Music Day, e ÈMarkè nell’area di Piazza delle Erbe.