Filippo Galli ospite del Milan Club Faenza per celebrare i 40 anni dalla fondazione. Lo storico difensore rossonero ha ripercorso il suo legame col Milan iniziato a 16 anni con l’ingresso nel settore giovanile. Negli anni è stato definito un difensore tecnico, intelligente, elegante, abile a impostare e nel colpo di testa, forte nei contrasti. Nel Milan ha totalizzato 325 presenze, vincendo quasi tutto, per poi terminare la carriera fra Reggiana, Brescia e Watford. Nel Milan è tornato da allenatore. Per 14 anni ha seguito il settore giovanile, vincendo diversi trofei. Un anno a fianco di Ancelotti in prima squadra. Ora Galli rientra nel quadro dirigenziale del Parma