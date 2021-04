Durante la visita del ministro Massimo Garavaglia a Ravenna c’è stato il tempo di incontrare i rappresentanti locali della Lega. Il ministro, infatti, era accompagnato dall’onorevole Jacopo Morrone. L’incontro con gli esponenti leghisti è stato organizzato in Piazzetta Costa. Qui era presenta anche Filippo Donati, da alcune settimane indicato come possibile candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Donati, Morrone e Garavaglia si sono fermati a parlare insieme qualche minuto prima che il ministro proseguisse la propria visita istituzionale

“Da albergatore l’ho ringraziato per il lavoro che sta svolgendo” ha commentato su Facebook Donati riferendosi all’incontro col ministro.

“In questo momento di grande difficoltà per il settore turistico l’ho invitato a starci a fianco per la ripartenza, che speriamo sia imminente. Sono convinto che la nostra Ravenna abbia enormi potenzialità inespresse proprio in questo settore.

Con questa convinzione, e grazie anche ai vostri innumerevoli messaggi di incoraggiamento mi sento sempre più motivato a spendermi per la nostra città”.

Donati negli ultimi giorni ha confermato che sarà protagonista nella prossima campagna elettorale. Al suo fianco si sta creando un gruppo di persone pronte a spendersi insieme a lui per creare una lista civica. Quale sarà però il ruolo di Donati all’interno della lista civica è ancora presto per saperlo. Nel caso poi Donati fosse il candidato sindaco della lista civica, sarebbe ancora da definire un’eventuale alleanza con la coalizione di centrodestra. La Lega ha già fatto sapere che il profilo di Donati è un profilo che corrisponde al candidato sindaco cercato. Dello stesso avviso Fratelli d’Italia. Di parere opposto però Forza Italia.