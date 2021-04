Il nuovo nome accostato al centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Ravenna è quello di Filippo Donati, noto albergatore e presidente di Assohotel. Filippo Donati è stato indicato dalla stampa locale come possibile candidato sindaco della principale coalizione che contenderà l’elezione a Michele de Pascale. Contro questa ipotesi si è però schierato sul proprio profilo Facebook Alberto Ancarani, a nome di tutta Forza Italia:

“Una personalità, umanamente simpatica e sicuramente conosciuta, nota tuttavia per aver fatto parte direttamente o indirettamente di tutte le “parti in commedia” della politica ravennate e nazionale passando da candidature alle parlamentarie dei 5 stelle ad una vicinanza al Pd chiaramente espressa dalla sua nomina in una fondazione bancaria da parte di un precedente sindaco di Ravenna.

Si tratta di una ipotesi di candidatura sbagliata nel merito e nel metodo a cui Forza Italia si oppone con forza”.

Alberto Ancarani, nei mesi scorsi, aveva dato la sua possibilità a guidare la coalizione come candidato sindaco qualora non si trovasse una personalità ritenuta valida da tutti gli alleati.