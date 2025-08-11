Il ciclista Filippo Baroncini non è in pericolo di vita. Originario di Massa Lombarda, Baroncini è stato protagonista di una brutta caduta al Giro di Polonia, durante la tappa del 6 agosto, riportando la frattura di una vertebra cervicale, senza complicazioni neurologiche, fratture multiple alla clavicola sinistra e allo zigomo sinistro.

Al ciclista è stato indotto il coma artificiale per facilitare lo stabilizzarsi del quadro clinico. Il 24enne della UEE Emirates è tornato ieri in Italia, dove sarà sottoposto ad un’operazione al viso e alla colonna vertebrale, a Milano.