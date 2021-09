Medaglia d’argento per Filippo Baroncini ai Campionati Europei di Ciclismo Under 23 a Trento. Il romagnolo, nella prova su strada, è stato battuto in volata dal belga Thibau Nys. Il bronzo è andato allo spagnolo Juan Ayuso.

Un oro sfumato per pochi metri, ma comunque una festa dopo gli ottimi risultati ottenuti dall’atleta di Massa Lombarda nel corso del 2021: vittoria di tappa nella crono del Giro Under23, titolo italiano a cronometro e secondo ai Campionati Italiani Under 23.

“Sognavo questa maglia, sono uscito per primo dall’ultima curva, purtroppo non è bastato. Abbiamo fatto il possibile come squadra, spero che questa medaglia li ripaghi per tutti gli sforzi. Zana ha fatto bene a tentare l’allungo negli ultimi chilometri, magari avrebbe funzionato. In ogni caso ci riproveremo al mondiale”, ha dichiarato Baroncini.

L’argento di Baroncini rappresenta la settima medaglia per l’Italia ai Campionati Europei in attesa della prova su strada maschile della Nazionale azzurra guidata ancora ufficialmente da Davide Cassani.