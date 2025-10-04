“Il settore turistico, motore economico e sociale di primaria importanza per il territorio romagnolo, sarà al centro del dibattito “Turismo fra criticità e opportunità: quali prospettive” promosso da Filcams Cgil Ravenna, in programma lunedì 6 ottobre, dalle 9,30 alle 13,30, all’hotel Cube di Ravenna. L’evento mira a far luce sulle sfide attuali e a tracciare le possibili direzioni future per l’industria dell’ospitalità e dei servizi.

L’iniziativa si preannuncia come un momento di analisi approfondita, partendo dai dati concreti. Dopo l’introduzione di Cinzia Folli, segretaria Generale di Filcams Cgil Ravenna, che aprirà i lavori, sarà Gianluca Guerra, Funzionario Filcams Cgil, a presentare l’esposizione dei dati dei questionari che offrono uno spaccato inedito sulle condizioni del settore e le percezioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il cuore della mattinata sarà la tavola rotonda che propone un confronto diretto tra istituzioni locali e voci autorevoli del sindacato. A condurre il dibattito sarà Manuel Poletti, direttore del settimanale Settesere – Qui. Interverranno rappresentanti di alcuni dei comuni romagnoli più significativi per vocazione turistica: Fabio Sbaraglia, assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Massimo Isola, sindaco di Faenza, Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme, Mattia Missiroli, sindaco di Cervia

Sarà l’occasione per affrontare temi cruciali come la stagionalità, la qualità del lavoro, l’innovazione dell’offerta e la sostenibilità, cercando di individuare strategie comuni per valorizzare al meglio le risorse del territorio. Le conclusioni del convegno saranno affidate a Emiliano Sgargi, segretario generale della Filcams Cgil Emilia Romagna.”