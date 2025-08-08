“Un pomeriggio di grande significato sportivo e istituzionale si è svolto presso il Comune di Ravenna, dove il Sindaco Alessandro Barattoni, con delega allo Sport, ha accolto una delegazione della FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, guidata dal nuovo Delegato Provinciale Vito Durante.

All’incontro erano presenti dirigenti, tecnici e atleti provenienti dalle principali realtà sportive del territorio, insieme a rappresentanti del CONI – Sezione Provinciale di Ravenna. Un momento voluto fortemente per creare un ponte tra le istituzioni e il mondo dello sport, riconoscendo il valore educativo, sociale e culturale delle arti marziali.

Tra le figure istituzionali presenti, un onore è stato avere la presenza del Presidente FIJLKAM Arch. Gianni Morsiani, con lui il Presidente del settore Lotta Olimpia Randi e il Presidente del settore Karate Daniele Lamberti a rappresentare il Comitato Regionale Emilia Romagna e la Coordinatrice tecnica provinciale CONI Silvia Pagliai.

Durante l’evento sono stati premiati giovani atleti distintisi in competizioni nazionali e internazionali nelle rispettive discipline:

Judo: Asia Gianese (oro alla Coppa Italia A2, bronzo ai Campionati Italiani Juniores -70 kg), Danilo Naldi (bronzo ai Campionati Europei Master -90 kg).

Judo Adattato: Mirko Brighi (oro ai Trisome Games 2024 in Turchia, campione italiano -73 kg), Danilo Brunetto (bronzo Trisome Games, vicecampione italiano -81 kg).

Lotta: Dafne Casadio (bronzo ai Campionati Italiani Lotta Libera -46 kg), Alessio Pignato (bronzo Campionati Europei Under 15, oro Campionati Italiani U15 e U17 -75 kg).

Grappling: Giulia Garofalo e Fabio Finelli, giovani promesse della disciplina emergente.

Karate: Alessandro Cirstea (bronzo ai Campionati Italiani Esordienti 2024 -68 kg), Bianca Medri (oro fase regionale Trofeo CONI 2025 -50 kg).

Il Sindaco Alessandro Barattoni ha così commentato l’iniziativa:

“Ho ascoltato con grande interesse i progetti e lo spirito che anima la FIJLKAM. Lo sport rappresenta un collante fondamentale per la nostra società, le arti marziali e gli sport da combattimento insegnano valori come disciplina, autocontrollo e fiducia in sé stessi. Ravenna è orgogliosa di questi giovani campioni e continuerà a sostenerli auspicando il raggiungimento di nuovi traguardi.”

Il Delegato Provinciale FIJLKAM Ravenna, Vito Durante, ha dichiarato:

“Lo sport è una straordinaria palestra di vita per le nuove generazioni. Impegno, sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra sono valori che contribuiscono alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Le nostre discipline – gli sport da combattimento e le arti marziali – insegnano certamente ad attaccare, ma è nella capacità di incassare i colpi della vita che si rivela la loro forza più grande. Ed è proprio da come impariamo a resistere, a difenderci e a rialzarci, che dipende la nostra riuscita, nello sport e nella vita.”

Presenti all’incontro anche i presidenti e i tecnici delle associazioni sportive affiliate: Andrea Pignato, Rita Cardone, Carlo Shartos, Erik Fellini, Federico Primelli, Maria Gazzillo, Lorena Lavezzo, Nicola Marzucco, Paola Baroncelli, Tiberio Montanari, Anaysi Hernandez Sarria, Massimo Barboni, Primo Ravaglia, Marina Polidori e Ornella Biolo.

L’iniziativa ha segnato un passo importante nel rafforzamento del dialogo tra sport e istituzioni, con l’obiettivo comune di promuovere il benessere giovanile, la cittadinanza attiva e il valore educativo delle arti marziali.”