Un grande motivo di orgoglio per l’Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Ravenna, che vede, per la prima volta il suo giovane Presidente e Direttore Tecnico Vito Durante, a soli 41 anni, ricoprire una carica all’interno di una Commissione Nazionale Federale.

Fondato nel 2016, il Fight Club è una realtà consolidata a Ravenna nel settore del Karate e degli sport da combattimento. Dai primi corsi dedicati al Karate, oggi, nella nuova sede di Via Cavina, è presente un Club polifunzionale e performante, con una mission e una vision ben chiare e condivise da tutto lo staff. L’idea alla base del progetto è la trasmissione dei valori educativi, formativi ed inclusivi dello sport e delle arti marziali, quali strumento di supporto alle famiglie nel delicato processo dell’educazione dei propri figli.

“Ringrazio per la fiducia in me riposta il Presidente di settore Davide Benetello e tutto il Consiglio Federale settore Karate, nonché i miei Maestri tutti, in primis il maestro Carmelo Malleo. Questo incarico è per me una dimostrazione concreta di come professionalità, onestà e lealtà ripaghino sempre dell’impegno e dei sacrifici”.

La Commissione, ufficializzata in occasione dell’ultimo Consiglio del Settore Karate, ha come Presidente il Maestro Federico Berrettoni e come altri membri Ermanno Laila, Filippo Mitola e Fabrizio Violi.

Da parte del Comitato Direttivo del Fight Club e di tutti gli Associati, i migliori auguri al gruppo di lavoro per tutti i prossimi eventi ed attività in programma.