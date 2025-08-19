Dopo l’ultima uscita ufficiale che ha visto atleti di Karate e Grappling premiati in Comune dal Sindaco di Ravenna, il Fight Club è pronto ad inaugurare la stagione sportiva 2025/2026, con un calendario fitto di attività, eventi e appuntamenti di rilievo. La ripartenza è già avvenuta nella giornata di ieri, con una sessione di preparazione atletica in collaborazione con i lottatori dei Portuali, eccellenza della nostra città,, a conferma del valore dello scambio tecnico e della sinergia tra discipline. Anche la Direzione non si ferma, con il Direttore Tecnico del Club, il Maestro Vito Durante, che sarà impegnato nell’ultima settimana di agosto al Symposium FIJLKAM di Lignano Sabbiadoro.

Tra i lavori delle Commissioni Nazionali e il Seminario Master, sarà un momento di aggiornamento e di pianificazione strategica a livello nazionale. Sono già numerosi gli appuntamenti in calendario per la nuova stagione del Fight Club, tra cui:

– la partecipazione alla Wellness Week (28 settembre), con attività ed esibizioni dei corsi aperte al pubblico;

– l’adesione a Bambini in Festa (Giardini Pubblici di Ravenna), con dimostrazioni delle discipline FIJLKAM dedicate ai più piccoli;

– l’avvio di WONDER 2.0, nuova edizione del corso di difesa personale contro la violenza di ogni genere, iniziativa di forte per contrastare un’importante emergenza sociale;

– l’inclusione nel Piano di Arricchimento Formativo del Territorio (PAFT) promosso dal Comune di Ravenna, con attività per contrastare il bullismo e promuovere il rispetto nelle scuole.

Sul fronte agonistico, i primi impegni riguarderanno i nuovi esordienti classe 2012/2013, che il 5 ottobre a Ferrara affronteranno le qualifiche regionali di Kumite (combattimento a contatto controllato).

«Siamo pronti a vivere una stagione intensa – commenta il Direttore Tecnico Vito Durante – con l’obiettivo di formare atleti, ma soprattutto persone, attraverso le arti marziali e gli sport da combattimento. Vogliamo continuare a coltivare i valori fondamentali della disciplina, inclusione e rispetto, che rappresentano la vera essenza della nostra missione sportiva ed educativa».