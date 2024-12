Domenica 15 dicembre, presso il Multieventi Sport Modus di San Marino, è andata in scena la terza edizione del “Open Karate Kids”.

18 società, 350 gli atleti in gara suddivisi nelle varie specialità. Tra combattimenti e kata ,si sono vissuti momenti intensi ed esaltanti che hanno lasciato il segno. La società ravennate, rappresentata da 55 atleti , dai più piccoli, classe 2020 ai più grandi classe 2011, conquista per il secondo anno di fila la classifica per società piazzandosi sul gradino più alto del podio. Il Presidente Vito Durante: “ Guardo con entusiasmo ai tanti progetti futuri, il prossimo anno saremo subito impegnati con gli esami di graduazione previsti per la fine del mese di Gennaio e poi un ricco calendario di gare e di confronti, alla scoperta di nuovi talenti e chissà …di nuovi campioni ! ”