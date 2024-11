Domenica 10 novembre, i colori del Fight Club sono saliti sul podio del Centro Sportivo Pertini di Cornaredo (MI) in occasione del Campionato a Contatto Pieno WBFC.

I giovani agonisti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ravennate si sono distinti tra circa 800 atleti in gara, provenienti da 26 nazioni.

Bartolomeo Perini sale sul gradino più alto del podio nella specialità Grappling – stile di lotta a terra – vincendo due incontri per sottomissione dell’avversario.

Oro anche per Giulia Garofalo, con vittoria parimerito nella disciplina MMA-Arti Marziali Miste Serie 3. La giovane atleta aveva già conquistato, lo scorso anno, il gradino più alto del podio al suo esordio nella disciplina MMA a contatto leggero.

Molto buona anche la performance del giovane Andrea Piccinini che, però, conclude la sua corsa verso il podio in semifinale, disputando un ottimo incontro nella disciplina MMA Serie 3 a contatto pieno.

La preparazione di questi giovani agonisti è seguita dall’Insegnante Tecnico Erik Fellini, referente per il settore sport da combattimento a contatto pieno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Fight Club. La pratica delle discipline Kick Boxing, Arti Marziali Miste Grappling si conferma una realtà in crescita all’interno di questa ASD, con numeri in crescita, forte spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco.