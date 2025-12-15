Domenica 14 dicembre è stata una giornata di grandi emozioni e risultati per gli atleti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Fight Club Ravenna.

A Bologna, presso il Centro Sportivo PalaLame, il Comitato Regionale Emilia-Romagna Karate FIJLKAM ha organizzato le sessioni d’esame per il conseguimento del 1°, 2° e 3° Dan, dando vita a una giornata intensa e ricca di soddisfazioni.

Al termine delle prove hanno conseguito la Cintura Nera – Primo Dan Federale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) gli atleti del Fight Club: Christian Falcone, Josephine Schlossberg, Mattia Ricci, Miriam Seidita e Alessandro Cirstea.

Un traguardo importante, carico di emozione non solo per gli atleti e le loro famiglie, ma anche per il Maestro Vito Durante, Direttore Tecnico del Fight Club, che ha accompagnato questi ragazzi nel loro percorso sportivo fin dai primi passi. Alcuni di loro hanno iniziato a praticare karate all’età di 6 anni e oggi, quattordicenni, raggiungono il prestigioso obiettivo della cintura nera federale.

«Il karate non è soltanto vincere una medaglia – sottolinea il Maestro Vito Durante – ma diventare ogni giorno una versione migliore di sé stessi. È un percorso fatto di sacrifici, disciplina, crescita personale e valori che restano nel tempo».

La giornata ha visto anche l’impegno agonistico degli atleti del Fight Club del settore combat sports, con 11 ragazzi e ragazze impegnati nell’evento “Enjoy The Fight”, svoltosi a Bagno a Ripoli (FI). Ad averli seguiti nella preparazione ed accompagnati in gara, i tecnici Erik Fellini e Giacomo Siroli.

Da segnalare la vittoria di Gabriele Mancini e Redis Gijni nel contatto leggero, rispettivamente nelle discipline MMA e Kick Boxing – K1, entrambi al loro secondo incontro ufficiale.

Beniamino Perini conquista la vittoria nella specialità MMA a contatto leggero e debutta con determinazione anche nel grappling.

Ottima prestazione per Andrea Piccinini, che porta a casa la vittoria nel K1 contatto pieno e nel grappling.

Esordio per Siria Quarta, al suo primo match di K1, e per Silvia Garofalo, impegnata in due incontri tra boxe e K1: pur alla prima esperienza, entrambe le atlete hanno dimostrato carattere e determinazione.

Natay Gurioli debutta nel K1 contatto pieno, sfiorando la vittoria per un soffio.

Buona prova anche per Lucia Ballardini, protagonista di un match intenso e combattuto, perso ai punti.

Una giornata che conferma il Fight Club ASD come una realtà sportiva capace di coniugare formazione, valori educativi e risultati agonistici, accompagnando atleti e atlete in un percorso di crescita sportiva e personale.