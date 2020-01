Pochi giorni fa è stata avviata la raccolta delle firme nel territorio dei Lidi Nord Ravennati contro la chiusura degli uffici postali di Porto Corsini e Casal Borsetti, decisione unilaterale di Poste Italiane e ovviamente non gradita alla popolazione locale. Il risultato di questa mobilitazione è a dir poco straordinario, centinaia di cittadini hanno già risposto all’appello della Pro Loco di Casal Borsetti, della Pro Loco di Marina Romea, della Pro Loco di Porto Corsini e del Comitato Cittadino Lidi Nord.

I primi due firmatari di questa petizione, Massimo Fico e Orio Rossi, unitamente ai dirigenti di tutte le Pro Loco, non nascondono la propria soddisfazione a conferma dell’unità del territorio che già si era visto nella assemblea del 7 novembre e invitano tutti i residenti che ancora non hanno firmato a sostenere questa iniziativa.

La chiusura dell’ufficio postale avrebbe ripercussioni negative, non solo per la qualità dei servizi, ma anche per tutti i cittadini, in gran parte anziani, che non possono accollarsi spostamenti verso Ravenna o altre località. Non da meno creerebbe un danno a tutte le attività turistiche e portuali della zona.

Invitiamo tutti a sostenere questa nostra iniziativa, chiediamo un intervento forte da parte di tutti i gruppi politici presenti in consiglio comunale e rivolgiamo un appello a tutti i livelli perché si faccia una azione comune affinché i servizi postali nei lidi nord non subiscano alcun ridimensionamento.