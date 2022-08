“Dopo l’ennesima segnalazione da parte di commercianti e cittadini di Marina Romea, non possiamo che chiederci se e quando questa amministrazione comunale intenda procedere alla sistemazione delle strade e dei marciapiedi dei lidi nord ravennati, in particolare Marina Romea.

In data odierna con una specie di blitz tutt’altro che solerte, alcuni operai hanno installato delle transenne che limitano l’accesso ai veicoli e ai pedoni in viale Italia vicino ai negozi di frutta e verdura, pizza al taglio ed edicola.

Il motivo è che il 6 agosto scorso una signora è caduta a causa del marciapiede sconnesso e dopo aver presentato denuncia, la polizia locale attestava che il danno subito era proprio conseguenza della pavimentazione ammalorata.

Sono anni che invitiamo la nostra amministrazione comunale a predisporre un progetto di riqualificazione dei lidi nord ravennati mettendo in campo risorse che, con un minimo di volontà, non è impossibile reperire.

Se la situazione in questione è così grave perché non si è provveduto a mettere in sicurezza subito l’area?

Perché aspettare proprio l’ultimo fine settimana di sicuro grande afflusso turistico per questo intervento?

Perché i commercianti non sono stati preavvisati e perché non esiste nessuna ordinanza esposta al pubblico che spieghi il motivo e la durata di questa transennatura?

Ancora una volta questa amministrazione comunale dimostra pressapochismo e arroganza nei confronti dei cittadini e dei commercianti, già esclusi in maniera ingiustificata dell’esenzione Tari per i lavori sui ponti di via Baiona.”