Il penultimo appuntamento della 15ª edizione di “Fiato al Brasile” segna un attesissimo ritorno: quello della storica Big Band Sarti, che sarà ospite del Teatro Masini sabato 14 febbraio alle ore 20.45 nel concerto dal titolo “Italia-Brasil: Linha direta”.

Un viaggio musicale che accorcia le distanze tra l’Italia e il Brasile attraverso un dialogo serrato tra jazz, samba e bossa nova.

Quest’anno la formazione della Big Band Sarti si presenta in una veste particolarmente significativa, accogliendo tra i propri elementi circa una dozzina di studenti brasiliani.

Per onorare il traguardo del quindicennale del festival, saranno riproposti i brani che hanno segnato la storia di “Fiato al Brasile”, insieme a composizioni inedite, nate appositamente per questa edizione speciale. Ad arricchire la serata sarà la partecipazione del Coro di Voci Bianche Sarti, che trasformerà il palcoscenico in uno spazio di dialogo intergenerazionale.

L’evento corona un Festival capace di muovere una straordinaria macchina umana: un mosaico internazionale di volti e storie che quest’anno vede convergere oltre 150 tra allievi e docenti della Scuola Sarti e una nutrita delegazione brasiliana composta da 25 studenti universitari e 15 docenti ospiti.

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, l’ingresso è a offerta libera e senza prenotazione.