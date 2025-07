Incendio in un appartamento in via Colombo Lolli, a Ravenna. Due donne salvate dai Vigili del Fuoco. È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì, intorno alle 12. Sul posto anche il 118, la Polizia e i Carabinieri. Ad allertare i soccorsi è stato un residente della zona, che si è accorto del grande fumo che stava uscendo dall’appartamento. Il rogo fortunatamente è stato spento dai Vigili del Fuoco. Non è ancora chiara la stima dei danni. La causa, invece, sarebbe un cortocircuito. Le donne, portate in salvo con l’ausilio anche di maschere di ossigeno, sono poi state affidate alle cure del personale sanitario, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.