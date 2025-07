Code in autostrada fra Imola e Faenza a causa di un incendio a margine della carreggiata dell’A14 nel territorio di Imola. Le fiamme si sono sprigionate fra le sterpaglie nei campi a lato della carreggiata, all’altezza dello svincolo per la città del Santerno. Si è innalzato un denso fumo che ha invaso anche le sei corsie. Diverse le segnalazioni alla Centrale Operativa. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Non si registrano feriti e nemmeno incidenti conseguenti alle fiamme e al fumo. Il traffico però ha subito notevoli rallentamenti, soprattutto in direzione di Bologna. Ancora ignote le cause che hanno generato il rogo.