Il 1° gennaio si celebra la Giornata mondiale della Pace, un appuntamento che, alla luce dei numerosi e drammatici conflitti in corso nel mondo, interpella con forza le coscienze di istituzioni e cittadini. In un tempo segnato da guerre, violenze e sofferenze che colpiscono in primo luogo i più indifesi, anche i gesti simbolici assumono un valore concreto e necessario: sono occasioni per prendere posizione, per riconoscersi come comunità e per ribadire con chiarezza un no fermo e collettivo a tutte le guerre.

Per questo il Comune di Russi, affiancato dal Tavolo per la Pace, invita la cittadinanza a partecipare alla Fiaccolata per la Pace: un momento pubblico e condiviso per affermare che la pace non è un’idea astratta, ma una responsabilità che riguarda ciascuno di noi.

A Russi sabato 3 gennaio 2026, a partire dalle ore 15.30, si svolgerà la tradizionale iniziativa che quest’anno sarà preceduta dagli interventi della Sindaca Valentina Palli, dell’Assessore Gianluca Zannoni, in rappresentanza del Tavolo per la Pace, dei referenti della Parrocchia di Sant’Apollinare, del Consiglio Islamico di Russi e della Comunità ortodossa locale.

Gli interventi saranno intervallati da brani musicali. Sarà inoltre presente un banco con vin brulé e panettone.

La Fiaccolata prenderà il via alle ore 15.30 da piazza Farini 37 (nei pressi della sede della Pubblica Assistenza Città di Russi) e, come gli anni scorsi, si snoderà lungo il centro storico, toccando piazza Gramsci, via Trieste, giardini pubblici, via Trento, corso Farini (con passaggio sotto porta Nova), via Maccabelli e ritorno in piazza Farini.

Si invitano i cittadini a partecipare numerosi con le bandiere della pace (se possibile).

L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.