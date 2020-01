Martedì 31 dicembre, alle ore 17, come è ormai tradizione, si è rinnovato l’appuntamento al Capanno Garibaldi per un brindisi fuori dal consueto. Dopo aver lasciato il parcheggio di via Baiona, i partecipanti hanno attraversato il ponticello all’inizio del sentiero che conduce al Capanno.

L’iniziativa è promossa dalla Società Conservatrice del Capanno Garibaldi in collaborazione con la Fondazione Museo del Risorgimento e dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini.