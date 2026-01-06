«Il passaggio della fiaccola olimpica rappresenta un momento di grande valore simbolico, storico e culturale per una città. Proprio per questo stupisce e amareggia constatare come l’Amministrazione comunale abbia scelto di non coinvolgere i rioni, che rappresentano l’anima, la storia e l’identità più autentica di Faenza».

Lo dichiara Roberta Conti, capogruppo della Lega, commentando l’organizzazione dell’evento in programma domani in città.

«Faenza è conosciuta in tutta Italia e non solo per il suo Palio, per i rioni, per una tradizione che unisce sport, storia, partecipazione popolare e senso di appartenenza – prosegue Conti –. Escludere i rioni da un evento di questa portata significa rinunciare a raccontare Faenza per ciò che realmente è, perdendo un’occasione unica di promozione e valorizzazione della nostra identità».

Secondo la capogruppo leghista, la scelta dell’Amministrazione appare ancora più incomprensibile alla luce dei valori che l’evento olimpico porta con sé. «In un momento in cui le Olimpiadi parlano di comunità, impegno, spirito sportivo e radici – sottolinea – lasciare fuori chi incarna quotidianamente questi valori sul territorio è una decisione che non trova giustificazione».

«Non si tratta di folklore – aggiunge Conti – ma di rispetto per la storia della città e per le centinaia di volontari che ogni anno tengono viva una tradizione riconosciuta e apprezzata, capace di coinvolgere intere generazioni».

«Ancora una volta – conclude – questa Amministrazione dimostra una visione povera e scollegata dalla realtà faentina. I rioni non sono un dettaglio: sono Faenza. E ignorarli in un evento così importante è una scelta che dimostra scarsa considerazione per chi ama davvero questa città».