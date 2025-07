Fiabilandia si trasforma per due giorni in uno spaventoso Horror Park

Quando cala la notte, Fiabilandia cambia volto. Per due sole notti d’estate – venerdì 25 e sabato 26 luglio – lo storico parco divertimenti si trasforma in HORROR PARK, la più grande Scare Zone d’Italia, un evento senza precedenti che unisce spettacolo dal vivo, adrenalina e interazione immersiva.

Con oltre 100 attori e creature viventi, tre zone a livelli di paura, attrazioni in funzione e modificate con la presenza di Haunter (attori horror), street food, DJ set e un grande show nel circo, Horror Park è un’esperienza open world pensata per tutti coloro che vogliono vivere l’horror da protagonisti

“NON SI VIENE A FARE LE ATTRAZIONI. SI VIENE A SOPRAVVIVERE”.

“Horror Park non è un parco con attrazioni horror. È l’intero parco a trasformarsi in una singola, gigantesca attrazione vivente, un’unica Scare Zone a cielo aperto dove ogni angolo può rivelarsi una trappola, una scena teatrale o un’imboscata”.

Il vero cuore pulsante dell’esperienza sono gli Scare Actor: performer professionisti selezionati da Fear Inc. e provenienti da tutta Italia, pronti a travolgere il pubblico in un incubo interattivo senza tregua.

Horror Park è un progetto ideato da Simone Bazzanella, fondatore di Fear Inc., tra i principali esperti di Horrortainment in in Italia e già creatore di Horror Village e della Horror Academy.

Un progetto realizzato con il supporto di Fiabilandia, Agencyn1, Symmaceo e con il contributo creativo di Silvia Riccò (Horrordipendenza) e Strega Medea.

Tra i momenti clou dell’evento, all’interno del maestoso tendone di Fiabilandia, prenderà vita il Cirque of Fear, uno spettacolo circense horror grandioso e disturbante, diretto da Francesca Coscarella. Sul palco: artisti circensi internazionali, ospiti speciali, e le straordinarie performance vocali di Sebastiano Monti e Valentina “LaVaLend”, nota influencer e cantante tra il mondo delle streghe, Disney e horror.

TRE ZONE. TRE LIVELLI DI PAURA.

Il pubblico potrà muoversi liberamente tra le aree del parco e scegliere a che livello di terrore arrivare:

• ZONA BRIVIDO – Adatta a tutti, ispirata all’immaginario horror cinematografico

• ZONA TERRORE – Interazione fisica, safe word disponibile

• ZONA INCUBO – Accesso VM.18, solo per adulti: esperienze estreme e disturbanti

“L’horror è ovunque: al cinema, nelle serie, nei social, nelle feste. Negli ultimi anni è diventato uno dei linguaggi culturali più amati e riconoscibili dal pubblico giovane e adulto, non più legato solo ad Halloween, ma presente tutto l’anno con produzioni di successo e community sempre più attive. Horror Park nasce per rispondere a questa nuova domanda di intrattenimento, portando l’esperienza horror al centro della scena estiva. Un evento unico, costruito su misura per chi ama l’adrenalina, la narrazione dal vivo e le atmosfere da brivido”.

PREVENDITE APERTE – BIGLIETTI A NUMERO CHIUSO

I biglietti per Horror Park sono già disponibili online al prezzo speciale di €35 (anziché €45) per un periodo limitato. Si consiglia l’acquisto anticipato: l’ingresso è a numero chiuso.