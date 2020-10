Fiab vince la sua battaglia: le barriere lungo le ciclabili di via Marconi e via Modigliana vanno rimosse

Fiab vince la propria battaglia. Le barriere installate dal Comune di Faenza sulle ciclopedanli di via Marconi e in via Modigliana non sono legittime. Sono persino un eccesso di potere. Lo ha riconosciuto il Ministero dei Trasporti dopo il ricorso presentato da Fiab e da un gruppo di genitori penalizzati dall’installazione delle barriere. Quella delle barriere è stata una battaglia che ha fatto molto discutere in città e non ha risparmiato violente critiche su ambo i fronti, fra favorevoli e contrari. Ma ora è arrivato il riconoscimento delle ragioni dei ciclisti