E’ in funzione a pieno regime la macchina organizzativa di Fiab Ravenna per la quinta edizione della ciclostorica ‘La Divina’ – in programma domenica 26 ottobre – quindicesima e ultima tappa del Giro d’Italia d’epoca, manifestazione nazionale dedicata agli appassionati del cicloturismo e del ciclismo storico. Decine e decine di ciclisti provenienti da tutta Italia (lo scorso anno furono quasi 200) torneranno quindi a percorrere le vie ravennati in sella alle loro bici, da corsa e non, rigorosamente realizzate prima del 1987 e indossando abbigliamento ciclistico ‘vintage’. ‘La Divina’ alterna ogni anno la partenza da Ravenna o da Cervia. Quest’anno partenza e arrivo sono fissati a Ravenna (da piazza San Francesco) e il percorso principale, di circa 70 km, si snoderà attraverso i lidi e la pineta per giungere a Cervia – dove è fissato il ristoro di metà percorso – per tornare a Ravenna. Previsto anche un percorso ‘corto’ di circa 35 km verso i lidi ravennati.

Tutti i particolari dei due itinerari saranno forniti nel corso della conferenza stampa prevista sabato 18 ottobre alle 11 al Museo del Sale di Cervia, mentre il programma della tre giorni dedicata alla ciclostorica ‘La Divina’ prevede: venerdì 24 ottobre, in occasione di ‘GiovinBacco’, una pedalata serale vintage tra i tesori di Ravenna; sabato 25, alle 10 l’apertura del Villaggio ‘Divina’ in piazza San Francesco e, nel pomeriggio una pedalata sulle ‘Tracce di Garibaldi’; domenica 26, infine, alle 9.30 la partenza della ciclostorica, con i partecipanti che potranno scegliere tra i due percorsi.

Della ciclostorica ‘La Divina’ si parlerà anche venerdì 17 ottobre, nello stand che la Fiab Ravenna allestirà in piazza XX settembre, a partire dalle 15 e fino alle 19: sarà l’occasione anche per potersi tesserare per l’anno 2026 alla sezione ravennate della Federazione italiana ambiente e bicicletta.