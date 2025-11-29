Torna domani sera, domenica 30 novembre, al Teatro Socjale di Piangipane, l’appuntamento con ‘Donna, musica e bici’ organizzato dalla Fiab Ravenna in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne; la serata rientra nel calendario di eventi promosso dall’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle 21, ripropone lo slogan ‘Libera di chi oscura il tuo sole promettendoti la luna’, e vedrà momenti di musica, performance e riflessioni per ribadire un netto ‘no’ sulla violenza alle donne. L’entrata è ad offerta libera, con l’incasso, al netto delle spese, che sarà devoluto a ‘Linea Rosa’.