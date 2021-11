Anche quest’anno abbiamo deciso di festeggiare la “Giornata nazionale dell’albero” mettendo a dimora nuove piante in un luogo pubblico, a sostegno dell’aria pulita e dell’ambiente.

La Festa degli alberi ci accompagna fin da bambini, è un momento di attenzione e rispetto verso gli alberi e la natura e sottolinea l’importanza dell’impegno ecologico. Compiamo una azione concreta per la valorizzazione del patrimonio “verde” della nostra collettività.

Sabato 27 alle 14:00 abbiamo in programma la messa a dimora degli alberi da parte dei volontari della nostra associazione, tutti possono partecipare per darci una mano. La zona che abbiamo scelto è lungo la Ciclabile del mare, a partire dal sottopasso fino alla colonnina di manutenzione bici donata alla città da FIAB Ravenna, in località Punta Ravenna. Piantumiamo una delle ciclabili più frequentate della città con 50 pianticelle donate dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto “Mettiamo radici per il futuro”.

Segnaliamo anche la nostra pedalata del sabato, una cicloescursione di circa 45Km che ci porterà fino al mare per ammirarne il fascino del paesaggio invernale, per poi rientrare a Ravenna lungo l’argine dei Fiumi Uniti. Il ritrovo è in Piazza San Francesco alle ore 9.