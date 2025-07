Una delegazione della Fiab Ravenna ha incontrato i neo assessori comunali alla mobilità e al turismo, rispettivamente Massimo Cameliani e Fabio Sbaraglia, per fare il punto della situazione sulla mobilità ciclabile a Ravenna, ricordare idee e proposte presentate in ambito locale dalla Federazione italiana ambiente e biciclette, e garantire il proseguimento della collaborazione con l’amministrazione ravennate.

Il presidente Andrea Navacchia e il vice Nevio Senni, hanno ribadito l’importanza di politiche a favore della bicicletta per incentivare l’uso di questo mezzo ecologico ed economico per gli spostamenti in città e non solo. In particolare, è stata sottolineata la necessità di portare a compimento i lavori della Ciclovia Adriatica, inserita tra le opere del Pnrr e considerata strategica non solo a livello locale. Inoltre è stato auspicato l’attuazione del Piano comunale triennale degli investimenti che prevede diversi interventi sul piano della mobilità sostenibile. Ed è stata annunciata la presentazione in consiglio comunale, entro breve tempo, della petizione avviata da Fiab per l’illuminazione pubblica della ciclabile del mare, così da poterla utilizzare in sicurezza anche nelle ore serali.

Il consigliere di Fiab Ravenna, Alberto Rebucci, ha quindi ricordato l’importante tema delle concessioni demaniali riguardanti gli argini del fiumi, perché se il Comune non si prende in carico questi percorsi non possono essere utilizzati da ciclisti e pedoni. E’ stato anche chiesto di inserire nel Pug maggiori collegamenti ciclabili con il forese, di aggiornare il quadro della situazione sul collegamento Bo-Ra, tra Bologna e Ravenna, di cui da tempo non si parla più, e, in ambito cittadino, di procedere alla ‘rimagliatura’ delle piste ciclabili e alla loro manutenzione.

L’assessore Sbaraglia, che ha anche la delega alla cultura, ha sottolineato come ci sia grande attenzione verso le attività della Fiab, proponendo anche possibili legami tra eventi cicloturistici e visite a monumenti e musei ravennati. Da parte sua l’assessore Cameliani ha ribadito l’importanza strategica della Ciclovia Adriatica per cui il Comune si sta impegnando a completare i lavori, esprimendo poi interesse per la proposta di illuminazione della ciclabile del mare. Per quanto riguarda le concessioni per l’utilizzo degli argini, il tema è quanto mai complesso e occorre trattarne con la Regione. Cameliani ha evidenziato che sul tema delle piste ciclabili c‘è l’impegno del Comune a realizzarne di nuove e a fare la necessaria manutenzione di quelle esistenti e ammalorate. Importante è l’iniziativa ‘Bike to work’ per incentivare l’uso della bici per recarsi al lavoro e non è escluso, ha concluso l’assessore, che nell’intervento di recupero delle mura cittadine alcuni tratti possano essere aperti anche alla bici e non solo ai pedoni.